Dierenopvangcentrum organiseert actitviteiten 26 juli 2018

De komende weken en maanden organiseert Dierenopvangcentrum Zemst tal van activiteiten om de kas te spijzen. Op 18 augustus is er een open bar, met lekkere hapjes, drankjes en tonnen gezelligheid. Op 14 september praat meter Martine Prenen de allereerste 'Beestige Quiz' aan elkaar en op 13 oktober is er een vegan spaghetti-avond om duimen en vingers van af te likken. De opbrengsten van deze activiteiten gaan integraal naar de werking van Dierenopvangcentrum Zemst. Iedereen is dus meer dan welkom. (DBS)