Dierenasiel Zemst opnieuw geopend 29 januari 2018

02u26 0 Zemst Het dierenopvangcentrum in Zemst heeft de deuren opnieuw geopend. Na onenigheid met de vorige uitbater ging de gemeente op zoek naar een nieuwe beheerder. Die vonden ze bij vzw Stop Dierenmishandeling.

Eind augustus zette de gemeente de vorige uitbater vzw Dierenbescherming uit het gebouw omdat die bepaalde aspecten niet nakwam. Op zoek naar een oplossing, stelde de gemeente een jury aan die nieuwe kandidaat-eigenaars moest beoordelen. Vzw Stop Dierenleed kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. In januari kregen ze de sleutel in handen. "Spannend, want we hebben nog nooit een dierenasiel geleid", zegt Ferry Heikoop van de vzw. "In 2013 richtten we Stop Dierenmishandeling op, louter als een dierenrechtenorganisatie. Maar toen we hoorden dat dit asiel vrijkwam, besloten we onze kandidatuur in te dienen."





Kattenpension

Het asielcentrum kreeg een totale make-over. Het gebouw werd voorzien van vijf 'kattenquarantaines', een kattenpension en drie nieuwe kennels. "Op termijn willen we ook een buitenren bouwen, zodat de dieren ook in de buitenlucht kunnen spelen. In het dierenasiel is plaats voor 50 katten. Toch besluiten we er slechts 30 in huis te nemen. We vinden het belangrijk dat ze voldoende ruimte ter beschikking hebben. Bovendien komen we zo niet in de problemen als een van hen kittens baart."





De dieren hebben hun intrek nog niet genomen in het vernieuwde centrum. Pas op 1 februari zijn de eerste katten welkom. "We wachten nog op het ondertekende certificaat", zegt Ferry van vzw Stop Dierenleed. "En vanaf volgend jaar zullen we ook honden opvangen."





Ondertussen zijn ook de plooien tussen de gemeente en de vorige uitbater vzw Dierenbescherming platgestreken. "De vorige uitbater zag zijn dieren te graag. Hij wilde hen niet meer ter adoptie afstaan en was dus niet langer geschikt het asielcentrum te leiden. Maar hij heeft 14 jaar geleden wel zo goed als het hele asiel opgericht en gebouwd. Daar zijn we hem erg dankbaar voor", aldus burgemeester Bart Coopman, die net als minister Weyts en Martine Prenen bij de opening aanwezig waren. (DCFS)