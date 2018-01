Dierenasiel verwelkomt eerste katten in februari 02u38 0 Foto Lukas Ferry Heikoop, de nieuwe voltijdse uitbater van het dierenasiel in Eppegem. Zemst De jaarwisseling bracht goed nieuws voor de vzw Stop Dierenmishandeling. Zo kreeg de vzw de sleutel van het dierenasiel in Eppegem, waar men inmiddels gestart is met de inrichting van de kattenopvang. De eerste katten worden er begin februari opgevangen. Ondertussen loopt de crowdfunding op wieltjes.

Na lang getouwtrek tussen de vorige uitbaters en de gemeente werd de vzw Dierenbescherming Zemst eind augustus uit het dierenasiel in Eppegem gezet.





Uit de zestien kandidaten werd vervolgens de vzw Stop Dierenmishandeling aangesteld als nieuwe uitbater. Net voor de jaarwisseling kreeg de vzw de sleutels van het dierenasiel in de Erasmuslaan.





"We zijn dan ook volop bezig met de inrichting van de kattenopvang", zegt Ferry Heikoop, die voltijds in het dierenasiel zal werken. "Begin februari kunnen we de eerste katten opvangen. Inmiddels hebben we al twee aanvragen voor de opvang van katten binnen. Zij zullen hier binnenkort dus terechtkunnen."





Kattenpension

Nadien opent ook het kattenpension de deuren.





"Daar zal voor 5 à 6 katten plaats zijn", aldus nog Ferry Heikoop. "Baasjes die met vakantie vertrekken, kunnen hun dieren een tijdje achter laten. Met de opbrengsten van dat pension kunnen we de werking van het asiel draaiende te houden. Op langere termijn komen er ook een twintigtal hondenunits."





Crowdfunding

In november startte de vzw een crowdfunding om de uitbating van het dierenasiel wat te vergemakkelijken.





"Inmiddels schonken al heel wat mensen kattenbakken, - palen en drinkbakken", zegt de uitbater. "Zestien bedrijven sponsorden dan weer een hondenunit. De laatste weken kregen we minder donaties, maar we zijn al zeer tevreden over onze actie. Ook de komende maanden kunnen mensen trouwens nog geld of materiaal doneren." (RDK)