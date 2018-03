Dierenasiel vangt weer dieren op ...en vindt al nieuwe thuis voor kat 02 maart 2018

02u56 0 Zemst De vzw Stop Dierenmishandeling, die rond de jaarwisseling de sleutel van het dierenasiel in Eppegem kreeg, is eindelijk kunnen starten met de opvang van katten. Momenteel verblijven er twee exemplaren in het asiel in de Erasmuslaan. Voor een daarvan werd al een adoptiegezin gevonden. Op de komst van honden is het nog een jaartje wachten.

Nadat het schepencollege de vzw Dierenbescherming vorig jaar uit het dierenasiel zette, werd kort voor Nieuwjaar beslist dat de vzw Stop Dierenmishandeling de nieuwe uitbater van het dierenasiel zou worden. Midden februari kreeg de vzw het certificaat om het asiel te mogen uitbaten en enkele dagen later werden de eerste twee katten opgevangen. "Een van de poezen werd hier binnengebracht, de andere hebben we gevonden", zegt Ferry Heikoop. "Ondertussen hebben we voor een kat al een adoptieoplossing gevonden. Vandaag (gisteren red.) verlaat de poes ons asiel . Maar de komende dagen krijgen we er al twee nieuwe binnen."





Crowdfunding

Intussen draait de crowdfundingsactie op volle toeren. "Drie van de vier units voor ons kattenpension zijn al gefinancierd en ook alle units voor de honden kregen al een sponsor", aldus nog Heikoop. "De hondenopvang zal in januari volgend jaar de deuren openen. Het kattenpension openen we de komende maanden." (RDK)