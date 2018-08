Dierenasiel vangt voor het eerst honden op 28 augustus 2018

02u38 0 Zemst Het dierenasiel van Eppegem vangt voor het eerst honden op. Eigenlijk gaan de hondenhokken pas zaterdag officieel open, maar deze week zitten er al drie viervoeters om de hokken uit te testen.

In totaal telt het dierenasiel twaalf hondenhokken. "Daar kunnen tot 24 honden in opgevangen worden", zegt uitbater Ferry Heikoop. "Omdat we zeker willen zijn dat de hokken helemaal in orde zijn voor de opening zaterdag, vangen we momenteel al drie viervoeters op. Het gaat om honden die door hun baasjes afgestaan werden, omdat ze er niet meer voor konden zorgen."





Ondertussen draait het dierenasiel, dat in februari nieuwe uitbaters kreeg nadat er volgens de gemeente problemen waren met de vorige uitbaters, op volle toeren. "Sinds midden februari vangen we katten op en ondertussen hebben maar er liefst tachtig van hen al een nieuw baasje gekregen", aldus nog Ferry Heikoop. "Onze werking loopt bijzonder vlot." Inmiddels is er ook een kattenpension geopend. Baasjes kunnen hun katten er voor korte tijd stallen als ze met vakantie gaan.





Enkele maanden voor de opening van het dierenasiel startten de nieuwe uitbaters een crowdfundingsactie, waarmee heel wat geld en materiaal ingezameld werd om de uitbating te vergemakkelijken.





(RDK)