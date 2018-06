Degustatietocht van Bierbrouwers 09 juni 2018

Nu zondag organiseren de Zemstse Bierbrouwers en de gemeente de eerste editie van de Trappen en tappen degustatietocht. Tijdens de fietstocht kunnen deelnemers vier lokale bieren degusteren. De gezinsvriendelijke en bewegwijzerde tocht is dertig kilometer lang en telt vijf stopplaatsen. "Deelnemers kiezen op welke stopplaats ze starten, al is de Schranshoeve in Eppegem het centrale infopunt", legt Dirk Van Roey, schepen van Toerisme, uit. "Op de vier andere stopplaatsen maak je kennis met vier lokale bieren: Veller, Minnares, Luvanium en Pee Ikske." Er kan gestart en gestopt worden aan de Schranshoeve in Eppegem, café Hof van Laar in Zemst-Laar, café De Rut in Weerde, Brouwhuys De Vaart in Hofstade en de Sint-Hubertuskerk in Elewijt. 106 mensen schreven zich online in. Ter plaatse zijn tussen 13 en 14 uur nog vijftig kaarten beschikbaar aan de vijf stopplaatsen. Wie fietst en degusteert, betaalt 7 euro. Wie alleen fietst, mag gratis deelnemen. (RDK)