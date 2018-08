Deelnemers avonturenkamp slapen binnen 10 augustus 2018

02u35 0

Dertig kinderen die deze week deelnemen aan een avonturenkamp in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade mogen sinds dinsdagavond niet meer in hun tenten slapen door de hevige rukwinden en buien. Ze krijgen onderdak in een gebouw naast het hoogtouwenparcours. Normaal gezien slapen de kinderen een hele week lang in een tent in het bosgebied van het domein, maar net voor het onweer van dinsdagavond werd beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en de kinderen veilig onderdak te geven. Ook woensdag- en afgelopen nacht sliepen ze veilig binnen in het pand naast het hoogtouwenparcours. Gisteren bleef het domein Sport Vlaanderen trouwens een hele dag dicht door de aangekondigde storm. (RDK)