De Wehzel neemt nu al derde padelterrein in gebruik 17 april 2018

02u51 0 Zemst Bij tennisclub De Wehzel in Elewijt kan je voortaan op drie terreinen padel spelen. Een broodnodige investering, want in de zomermaanden was het vechten voor een plekje.

Op 17 april van vorig jaar opende TC De Wehzel de eerste twee padelvelden. "De toegankelijke sport - een combinatie van tennis en squash - leverde ons maar liefst honderd extra leden op", zegt voorzitter Henri Van Den Bempt. "Ook heel wat tennissers gingen aan het padellen, waardoor in totaal 150 padelspelers moesten vechten voor een plekje op onze twee terreinen. Vooral op zomeravonden was het drummen, maar ook in de winterperiode waren de terreinen voor zestig tot zeventig procent volzet. Het plan was om dat derde veld pas over enkele jaren aan te leggen, maar door het enorme succes hebben we de werken nu al uitgevoerd. Inmiddels is het derde terrein klaar, zodat onze leden in de komende maanden minder hard moeten drummen om te kunnen padellen." (RDK)