De Lijn verhoogt buscapaciteit rond domein Sport Vlaanderen 26 mei 2018

02u35 1 Zemst Op vraag van het gemeentebestuur verhoogt De Lijn vanaf vandaag haar buscapaciteit op zaterdag rond het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. De vraag kwam er na opstootjes met gefrustreerde reizigers die te lang op een bus moesten wachten.

Woensdag zaten burgemeester Bart Coopman (CD&V) en De Lijn samen na de problemen van enkele weken geleden. Jongeren braken toen een deel van een bus af en hinderden het verkeer op de Tervuursesteenweg. Tijdens het overleg besliste de vervoersmaatschappij om voortaan op zaterdag de buscapaciteit te verhogen. Zo worden de gewone bussen vanaf vandaag vervangen door langere gelede bussen, waardoor er meer reizigers vervoerd kunnen worden. "We werken op vraag van de gemeente een aantal plannen uit, vooral voor de uittocht op zaterdag", zegt woordvoerder van De Lijn Joachim Nijs.





Coopman is tevreden met de maatregel, al kon het volgens hem nog wat beter. "De buscapaciteit op zondag verhogen, is blijkbaar niet mogelijk. Ik zal dan ook hogerop pleiten voor nog wat extra maatregelen." De gemeente zal zelf extra politie inzetten tussen de haltes van De Lijn en het domein Sport Vlaanderen. Ook zouden er extra controleurs van De Lijn ingezet worden, maar dat kon de vervoersmaatschappij niet bevestigen.





