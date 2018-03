De Kroeg heropent deuren op 1 april 15 maart 2018

02u41 0 Zemst Zeven maanden nadat café De Kroeg op de Brusselsesteenweg leeg kwam te staan, zwaaien de deuren op 1 april weer open. De 35-jarige Zemstenaar Raf Dries kruipt vanaf dan achter de toog.

"Het was een jongensdroom om ooit zelf een café uit te baten, maar toen er kindjes kwamen, verdween dat plan op de achtergrond", aldus de Zemstenaar. Sinds vorig jaar staat hij opnieuw een avond per de week achter de toog in een kroeg in Mechelen. "Dat combineer ik met mijn job bij de provincie. Toen ik een tijd geleden zag dat er een nieuwe uitbater gezocht werd voor De Kroeg heb ik niet geaarzeld. Soms moet je eens zot doen."





Op 1 april zwaait Raf Dries de deuren van het café opnieuw open. "Een hele week lang zullen er allerlei acties gepland staan om de heropening te vieren", zegt hij. "Ik wil jong en oud aantrekken. Ik sta voorlopig alleen achter de toog, al zal ik af en toe wel wat hulp krijgen van mijn vrouw."





Dankzij de heropening van De Kroeg krijgt Zemst eindelijk opnieuw een café. Enkele weken geleden gingen de deuren van Café Van Noyen in de Hoogstraat dicht na een dispuut. (RDK)