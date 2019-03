De Kriekelaar krijgt 101.000 euro aan bouwsubsidies RDK

22 maart 2019

Vrije Basisschool De Kriekelaar in Hofstade krijgt 101.452 euro bouwsubsidies van de Vlaamse overheid. Dat geld zal onder meer gebruikt worden voor de omvorming van een klaslokaal tot een lokaal voor de directie. In totaal maakte de Vlaamse regering in de eerste twee maanden van dit jaar 1,4 miljoen euro aan AGION-subsidies vrij. De subsidies worden toegekend aan scholen die willen renoveren of een nieuwbouw willen realiseren.