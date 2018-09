Curlinghal geeft club fikse boost BESTUUR ZIET AANTAL LEDEN VERDRIEDUBBELEN ROBBY DIERICKX

07 september 2018

02u47 0 Zemst Een verdriedubbeling van het aantal leden in het eerste seizoen, en maar liefst 2.000 mensen die een initiatie gevolgd hebben: de eerste curlinghal van het land in Elewijt legt de Curling Club Zemst duidelijk geen windeieren. De club wil vanaf dit seizoen jongeren klaarstomen voor de Olympische Jeugdspelen.

Na de zomerstop glijden vanaf vandaag opnieuw stenen op het ijs in de curlinghal in de Driesstraat, nog steeds de enige curlinghal in ons land. De Curling Club Zemst geeft daarmee het startschot van een ambitieus tweede curlingseizoen. "Ons eerste seizoen overtrof al onze stoutste verwachtingen", zegt bestuurslid Pieter Meijlaers. "Maar liefst tweeduizend mensen kwamen hier een initiatie volgen. Bovendien moesten we ook nog heel wat geïnteresseerden weigeren, omdat we onvoldoende vrijwilligers hadden om de lessen te geven. Ons aantal leden is verdriedubbeld: van twintig naar zestig. Samen met de curlingclub van Turnhout, die hier ook komt trainen, tellen we zelfs honderd leden. Eerlijk? We hadden deze cijfers pas in ons derde jaar verwacht. Maar de curlinghal heeft er duidelijk voor gezorgd dat de sport steeds meer bekend is geraakt."





Overdag curlen

Om te vermijden dat de club ook in haar tweede seizoen geïnteresseerden moet weigeren om een partijtje curling te komen spelen, worden enkele vaste werknemers in dienst genomen. "Op die manier kunnen we de bezetting van onze drie banen verhogen", verduidelijkt Meijlaers. "Voortaan zullen mensen ook overdag kunnen curlen. Dat was vorig jaar jammer genoeg niet mogelijk wegens een tekort aan vrijwilligers."





Maar de belangrijkste pijler voor het tweede seizoen is volgens het bestuur de jeugdwerking. "We mikken vooral op jongeren tussen 12 en 18 jaar", aldus nog Pieter Meijlaers. "De bedoeling is op termijn twee teams - één voor jongens en één voor meisjes - samen te stellen en klaar te stomen voor de Europese kampioenschappen of de Olympische Spelen voor de jeugd. Vorig jaar hadden enkele jongeren al interesse in de sport, maar omdat er alleen 's avonds laat getraind kon worden, vielen zij uit de boot. Nu starten we met lessen op woensdagnamiddag. Op die manier komt de jeugd wel aan zijn trekken."





Ondertussen krijgt ook de aankleding van de curlinghal meer vorm. "Dankzij een warmtekanon kunnen we de temperatuur op het ijs wat optrekken. Vorig jaar lieten nogal wat mensen weten dat ze het te koud vonden in de hal. Daar is nu dus een oplossing voor gevonden. De iets hogere temperatuur is overigens ook beter voor het ijs. Daarnaast zijn ook de kleedkamers afgewerkt en willen we de bar nog optimaliseren. Tot slot zullen we de buitenaanleg, inclusief de parking, afwerken", besluit het bestuurslid.