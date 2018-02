Clubs met jeugdwerking betalen minder voor sporthallen 27 februari 2018

03u02 0 Zemst Sportclubs die met een jeugdwerking werken, betalen voortaan minder voor de huur van sporthallen in groot-Zemst. Die maatregel komt er, omdat de clubs steeds meer jeugdspelers over de vloer krijgen, waardoor de huurprijs van de sportzalen een grotere kost werd.

Of het nu basketbal, volleybal, turnen of een gevechtssport is, zowat alle clubs tellen de laatste jaren meer en meer jonge sporters. Daardoor moeten de clubs ook meer uren in de sporthallen verkrijgen, waardoor de uitgaven stijgen. De gemeente geeft daarom extra steun aan jeugdige sportbeoefenaars. Zo werd recent een reglement uitgewerkt om tegemoet te komen aan de vraag van erkende Zemstse sportverenigingen naar goedkopere zaaltarieven.





Concreet kunnen clubs met een jeugdwerking alle sportzalen in Zemst aan hetzelfde tarief huren. De huurprijs werd vastgelegd op 5 euro per uur. De gemeente maakt hiervoor 20.000 euro vrij. De verenigingen zullen uiterlijk eind maart een aanvraag om terugbetaling van hun huurgelden kunnen indienen op basis van de facturen van vorig jaar. (RDK)





Meer over groot-Zemst

Zemst

sport

politiek