Circulatieplan moet Eppegem autoluwer en leefbaarder maken Robby Dierickx

29 januari 2019

10u25 0 Zemst Om de dorpskern van Eppegem autoluwer en leefbaarder te maken, stelt het schepencollege een bureau aan dat een circulatieplan moet opmaken. Bedoeling is om op termijn van iedere dorpskern zo’n circulatieplan op te stellen.

In Eppegem wordt de volledige dorpskern met een straal van één kilometer rond De Schranshoeve onder de loep genomen. Een studiebureau zal een circulatieplan opmaken met als doel de kern autoluwer en leefbaarder te maken, maar waarbij elke plek wel bereikbaar blijft voor de wagen voor wie daar nood aan heeft. Doorgaand verkeer wordt evenwel maximaal geweerd uit de dorpskern. Door zones 30 uit te breiden, moeten meer kansen geboden worden aan fietsers, veiligheid en schone lucht. Daarnaast moet het circulatieplan zich buigen over meerdere maatregelen op meerdere routes, om verschuivingen binnen een wijk te voorkomen en om te komen tot een globaal leesbaar lussenplan.

Zodra het circulatieplan van Eppegem klaar is, wil het schepencollege hetzelfde uitvoeren in de andere dorpskernen om de veiligheid in de hele gemeente te verhogen.