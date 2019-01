Chackie Jam en 5NAPBACK op Weerdse Bierfeesten RDK

22 januari 2019

11u20 2 Zemst Nadat vorige maand al bekend gemaakt werd dat Gers Pardoel en Discobaar A Moeder op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei op het podium zullen staan op de 36ste editie van de Weerdse Bierfeesten, heeft de organisatie nu opnieuw drie nieuwe namen gelost. Zo zullen ook Chackie Jam, Franky Jones en 5NAPBACK er optreden.

Daarnaast laat de organisatie nog weten dat de zogenaamde Early Bird-tickets nog tot 27 januari besteld kunnen worden. Zo’n ticket is goedkoper dan de gewone tickets. Kopers steunen er ook meteen een goed doel mee, want de organisatie schenkt per verkocht Early Bird-ticket 1 euro aan de actie Zemst for Life.

De Weerdse Bierfeesten vinden ook dit jaar opnieuw op het festivalterrein aan de Ketelveldweg in Weerde plaats.