Centrum wordt aantrekkelijker INWONERS KRIJGEN INSPRAAK IN INGRIJPENDE VERANDERINGEN ROBBY DIERICKX

09 maart 2018

02u35 0 Zemst Meer woningen, een versterkte handel en een groene rand: dat zijn de drie belangrijkste pijlers in het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hofstade dat het schepencollege aan het opstellen is. In de dorpskern wordt plaats gemaakt voor meer appartementen en een ontmoetingsruimte, terwijl men rond het centrum het groene karakter wil versterken. De inwoners krijgen mee inspraak.

Een sterke dorpskern, omsloten door de Barebeekvallei die een groene singel moet vormen: met die bedoeling werkt het schepencollege van Zemst momenteel aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum van Hofstade. Dat RUP moet de ruimtelijke plannen die dateren van de jaren 60 en 70 vervangen en actueel maken. "We willen hiermee onder meer de handel in het centrum ondersteunen", zegt burgemeester Bart Coopman (CD&V). "Verschillende handelszaken zijn nog vrij ingesloten, met weinig uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast willen we het woonkarakter in de dorpskern versterken. De vraag naar woningen met een tuin in een dorpscentrum is niet meer van deze tijd, de inbreiding is dat wel. Concreet betekent dit dat we de voorkeur zullen geven aan appartementen in de stationsomgeving en langs de Tervuursesteenweg. Die flatgebouwen zullen niet langer uit twee maar wel uit drie bouwlagen mogen bestaan. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over de dorpskern en dus niet over de residentiële wijken. Daar blijven de bouwvoorschriften ongewijzigd."





Barebeek

Nog in het centrum - meer bepaald rond de kerk - wil de gemeente ruimte voor ontmoeting inrichten. "Wat daar exact moet komen, is nog niet beslist", aldus nog Coopman. "Maar mogelijk verhuist het Ontmoetingscentrum, dat nu op de Zemstsesteenweg ligt, naar daar. Door wonen, werken en voorzieningen met elkaar te verweven en met elkaar te verbinden via een netwerk van groene verkeersassen voor zacht verkeer, wordt een aantrekkelijke kern op mensenmaat gevormd. Want met het RUP willen we ook het groene karakter rond het centrum versterken. De dorpskern wordt bijna volledig omgeven door de Barebeek met haar waardevolle ecotopen. Zo zullen de openruimtecorridors aan de invalswegen naar Hofstade vanuit Zemst, Elewijt en Mechelen bewaard blijven. Maar ook de aanwezige groenfragmenten binnen de kern, waaronder de verschillende kasteelparken, en het grote recreatiedomein, maken deel uit van het grotere ecologisch netwerk. Dit netwerk biedt mogelijkheden tot aangename en veilige verplaatsingen via trage wegen en ontspanningsmogelijkheden nabij de eigen woning. Juist daarom komt de relatie tussen de kern, de groenfragmenten en de beekvallei aan bod in het plan."





Voor het strategisch projectgebied Gasthuishofweg, dat zich tussen de kern en de vallei van de Barebeek bevindt, denkt de gemeente aan een gemengd project met wonen, lokale tewerkstelling en gemeenschapsvoorzieningen. Wat de zone Prinsenveld betreft, krijgen vooral zachte recreatie en wonen langs het water de voorkeur. Voorts behoort ook een aanlegplaats langs de oever van Hofstade tot de opties.





De inwoners van Hofstade krijgen echter mee inspraak in de toekomstvisie. Op 21 maart is er een participatiemoment in het parochiecentrum. De plannen worden er toegelicht en de aanwezigen kunnen ook zelf suggesties geven.