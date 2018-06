CD&V heeft lijst klaar 05 juni 2018

Dat burgemeester Bart Coopman een nieuwe gooi naar de sjerp doet, was al langer geweten, maar nu is ook de volledige lijst van CD&V bekend.





Coopman is lijsttrekker voor de christendemocraten, maar naast hem staan ook huidige schepenen Koen Vandermeiren en Jan Verdoodt, en OCMW-voorzitter Kristel Van Praet op de eerste vijf plaatsen. Tussen hen prijkt nieuwkomer Anneleen Kempeneers. Ook huidige gemeenteraadsleden Alex Heyvaert, Tom Dehaene, Bart Graus, Pascal Bladt en Ann Coppens doen weer mee. De meest opvallende naam is ongetwijfeld die van Zsofi Horvath. De ex-Miss Belgian Beauty zet haar eerste stappen in de politiek. Voorts komen ook nog twee mensen van de lokale partij Vlam naar CD&V: Conny Van Driessche en Pol Panis. Bart Nobels, die zes jaar geleden tot OCMW-voorzitter verkozen werd maar vroegtijdig opstapte, staat op de 15de plaats. (RDK)