Catfight op Aldi-parking 23 mei 2018

02u32 1

Een 23-jarige vrouw riskeert negen maanden cel voor slagen en verwondingen. De vrouw kreeg het op de parking van de Aldi in Zemst aan de stok met een andere vrouw. De oorzaak van de ruzie was een incidentje even voordien. De jonge dame had een fles cola laten vallen en was gewoon doorgewandeld. Een andere klant had haar erop attent gemaakt dat ze de fles moest opruimen, maar dat was niet naar haar zin. Toen ze haar opponent opmerkte op de parking, liep ze samen met een vriendin naar diens wagen en begon ze erop te slaan. Toen de vrouw uitstapte vielen de twee haar aan. Gezien ze niet wilde zeggen wie de bewuste vriendin was, werd alleen zij vervolgd. Uitspraak op 5 juni.





(WHW)