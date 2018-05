Camera's moeten fietsendieven stoppen 11 mei 2018

Om het aantal fietsdiefstallen aan de stations van Eppegem en Weerde terug te dringen, hangen er voortaan bewakingscamera's aan de fietsenstallingen. Ruim een jaar geleden beslisten het schepencollege en politiezone KASTZE om fietsdieven een halt toe te roepen. Het aantal diefstallen van tweewielers was de voorbije jaren namelijk fors toegenomen. Vooral aan de stations van Weerde en Eppegem verdwenen regelmatig fietsen. Omdat het onmogelijk is om continu agenten aan de stations te zetten, koos men in samenspraak met de NMBS voor camera's. Ondertussen werden de bewakingscamera's geleverd en vanaf nu zijn ze ook actief. In totaal maakte de gemeente 35.000 euro vrij. De politie kan de beelden na een diefstal opvragen om op die manier de pakkans te verhogen. (RDK)