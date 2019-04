Buurvrouw beschuldigt zeventiger van verkrachting “Een vreemde relatie, meer niet” WHW

04 april 2019

18u15 0 Zemst Een 79-jarige man uit Zemst riskeert 40 maanden cel met uitstel voor het verkrachten van zijn 37 jaar jongere buurvrouw. Zelf ontkent hij alles. “Zij stuurde hem naaktfoto’s en maakte zijn hoofd zot”, aldus de verdediging.

Er gebeurden begin 2017 meerdere vreemde taferelen in hun naast elkaar gelegen woningen in Zemst. Volgens beklaagde V.V. had hij een geheime relatie met zijn 32-jarige buurvrouw, aan wiens vriend hij de woning verhuurde. “Een vreemde relatie gezien het leeftijdsverschil en het feit dat ze een vriend had, maar het was een relatie. ”, aldus zijn advocaat, die schermde met een geluidsopname waarin de twee het hadden over hun ‘relatie’. Ook had zij hem naar eigen zeggen een naaktfoto gestuurd. De 32-jarige vrouw ontkende resoluut deze zogezegde relatie. Zij diende na verschillende incidenten klacht in. Voor substitute Mieke Thijssen was het alvast zo klaar als een klontje. “Hij heeft zich meermaals vergrepen aan haar”, klonk het meteen, waarna ze de lijst van incidenten opsomde.

Bad

Op 12 januari 2017 kwam hij langs achter de woning binnen. Het slachtoffer zat in bad maar toch ging hij de badkamer binnen. “Daar heeft hij haar betast en met zijn vinger gepenetreerd”, aldus Thijssen. Een dag later stond hij plots naast haar terwijl ze een dutje was aan het doen. Op 7 februari kroop hij naast haar in bed, betastte hij haar en kwam hij uiteindelijk tot een hoogtepunt. “Omdat hij erectieproblemen had kon hij haar niet verkrachten. Daarom weerhoud ik de kwalificatie ‘poging verkrachting’ voor dit feit’, gaf ze enige juridische duiding bij de feiten. Ook op 22 februari zou er zich een soortgelijk tafereel afgespeeld hebben. Uiteindelijk was de maat vol en vertelde ze alles tegen haar vriend, waarna ze naar de politie stapte. Waarom dan pas? “Omdat ze angst had niet geloofd te worden”, aldus het parket, “haar vriend had ook al jaren een enorm hechte band met V.”

25 000 euro

De burgerlijke partij schudde het hoofd bij het horen van het ‘relatieverhaal’. “De beklaagde heeft nul respect voor zijn slachtoffers. In het meervoud ja, want in het verleden heeft hij al eens hetzelfde gedaan. Toen is hij ermee kunnen wegkomen. Neen is neen, maar dat beseft hij niet”, haalde haar advocaat hard uit. De burgerlijke partij vraagt een schadevergoeding van 25 000 euro. “Ze heeft door de feiten een posttraumatisch stressyndroom opgelopen”, verduidelijkte hij. Uitspraak op 9 mei.