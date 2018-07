Bus stopt ook op zondag aan domein Sport Vlaanderen 14 juli 2018

02u39 0 Zemst Om de overlast in de dorpskernen van Hofstade en Elewijt weg te werken, stoppen de bussen van De Lijn voortaan ook op zon- en feestdagen voor de deur van het domein Sport Vlaanderen. De voorbije weken zorgden amokmakers regelmatig voor problemen in de buurt, omdat ze tien minuten moesten stappen om een bus huiswaarts te nemen.

Eerder deze week trokken de bewoners van de dorpskernen van Elewijt en Hofstade nogmaals aan de alarmbel omdat amokmakers opnieuw voor problemen gezorgd hadden. Langs de Tervuursesteenweg in Elewijt werden acht jongeren opgepakt toen ze fietsen probeerden te stelen, terwijl ze het verkeer in Hofstade haast elke zondag hinderen wanneer ze van het domein Sport Vlaanderen te voet naar de bushalte in de Zemstsesteenweg trekken. Voor de deur van het recreatiedomein stopt op zon- en feestdagen immers geen bus, waardoor bezoekers tien minuten moeten wandelen tot de eerstvolgende bushalte. Zemsts burgemeester Bart Coopman (CD&V) vroeg De Lijn daarom meermaals om de dienstverlening op zondag aan te passen. Hij krijgt nu gehoor.





Politie blijft paraat

Zo zullen er tussen 15 juli en 2 september elke zon- en feestdag bussen van lijn 280 (Vilvoorde - Mechelen) stoppen voor de deur van het domein Sport Vlaanderen. De lijn zal rijden met een frequentie van een bus per uur en dit in beide richtingen. "Ik ben zeer tevreden dat we met alle partijen een oplossing gevonden hebben voor de zondagdienst", zegt Bart Coopman. "Deze uitbreiding van de dienstverlening en de halte aan het recreatiedomein zal onze dorpskernen ontlasten. Ik dank in elk geval ook onze politiediensten voor hun aanpak en inzet de laatste weken. Ook de komende weken blijven ze overigens paraat om alles in goede banen te leiden."





Eerder deze zomer besloot De Lijn op zaterdag gelede bussen in te zetten en een latere rit te voorzien. Vanaf nu zondag zal lijn 280 tussen 12.32 en 20.31 uur de halte aan het recreatiedomein bedienen.





(RDK)