Burgemeester wil camera tegen overlast aan visvijvers 31 mei 2018

Burgemeester Bart Coopman (CD&V), het Agentschap Natuur en Bos, de politie en afvalintercommunale Incovo zitten vrijdag rond de tafel om het steeds toenemende fenomeen van sluikstorten aan de Weerdse visvijvers aan te pakken. "We merken dat er de laatste tijd steeds meer mensen barbecueën in het domein en zwemmen in de vijvers", aldus Coopman. "Dat is verboden en nu het steeds vaker gebeurt en de bezoekers hun afval achterlaten, is het tijd om op te treden. We willen niet dat het domein van de Weerdse visvijvers een nieuwe toeristische trekpleister wordt en dat wandelaars er bijgevolg gestoord worden. Misschien kunnen we de mobiele camera van de afvalintercommunale inschakelen om sluikstorters af te schrikken." (RDK)