Brusselsesteenweg twee dagen dicht richting Mechelen 14 juni 2018

Zemst De Brusselsesteenweg wordt volgende week woensdag en donderdag afgesloten in de rijrichting Mechelen, en dat in het kader van wegenwerken.

Tussen de kruispunten met de Beekstraat en de Stijn Streuvelslaan in Eppegem wordt een nieuwe toplaag asfalt gegoten. Er zal over de volledige breedte van de rijbaan - inclusief de fietspaden - gewerkt worden. Het verkeer richting Vilvoorde kan over de vrije rijstrook rijden, maar wie naar Mechelen wil, zal een omleiding moeten volgen via de Elewijtsesteenweg, de Tervuursesteenweg en de Robert Schumanlaan.





Ook fietsers rijden om

Fietsers zullen via de Beekstraat en de Stijn Streuvelslaan moeten omrijden. De aangepaste dienstregeling van De Lijn is dan weer te raadplegen op de website van de openbare vervoersmaatschappij. Tijdens de twee werkdagen mag er niet geparkeerd worden langs de volledige werfzone. (RDK)