Boef voltreffer op topeditie Bierfeesten 07 mei 2018

02u25 1 Zemst Ze mikten op zesduizend bezoekers, het werden er zevenduizend. Om maar te zeggen dat de organisatoren van de Weerdse Bierfeesten geen reden tot klagen hadden. Met dank ook aan een rimpelloos optreden van de rapper Boef.

In de Ketelveldweg werden vrijdag en zaterdag de 35ste Weerdse Bierfeesten gevierd. "En het is een succeseditie geworden", zegt medeorganisator Stijn Bauters. "Vrijdag telden we al 3.500 bezoekers." En ook zaterdag begon goed, met alweer vijfhonderd toeschouwers voor het volleybaltoernooi. En dan moesten de headliners nog volgen. Zij lokten 's avonds nog eens 3.200 festivalgangers.





Het was vooral uitkijken naar het optreden van de Nederlandse rapper Boef, die eerder heel wat stof deed opwaaien met zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. "Maar die storm was intussen gaan liggen en zijn optreden was een schot in de roos", klinkt het. "De tent zat afgeladen vol en de sfeer was super. We hebben uiteraard wat meer veiligheidspersoneel ingezet en ook de politie was iets prominenter aanwezig. Maar er is niets fout gelopen. Onze Rode Kruispost heeft enkel mensen gezien die te veel gedronken hadden. Het drankverbruik heeft, mede dankzij het warme weer, ook hoge toppen gescheerd. Wat bier betreft, zaten we aan een record van 110 vaten." (DBS)