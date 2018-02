Boef komt naar Bierfeesten: "Iedereen verdient tweede kans" 28 februari 2018

02u31 0 Zemst Ophef in Weerde. Op zaterdag 5 mei zakt de omstreden Nederlandse rapper Boef naar de Bierfeesten af. Nadat het nieuws bekend geraakte, ontstond er meteen commotie op sociale media. "We hebben zelf ook lang nagedacht over zijn komst, maar uiteindelijk verdient iedereen een tweede kans", klinkt het.

Woodie Smalls, dj F.R.A.N.K, Omdat Het Kan Soundsystem en Boef: dat zijn de vier nieuwste namen die de organisatoren van de Weerdse Bierfeesten aan de affiche toegevoegd hebben. Vooral die laatste zorgde gisteren kort na de bekendmaking voor bijzonder veel commotie op sociale media. De Nederlandse rapper kwam met Nieuwjaar in het oog van de storm te liggen toen hij drie vrouwen die hem een lift aangeboden hadden 'kechs', Marokkaans-Arabisch voor hoeren, had genoemd. "Een schande dat de Bierfeesten zo'n vrouwonvriendelijke man naar groot-Zemst halen", viel er gisteren dan ook op sociale media te lezen. "Boef? Dan komen we niet" en "Ah, het BK Biergooien naar Boef vindt op 5 mei in Weerde plaats", lieten andere tegenstanders weten.





Bij de oud-leiding van de Chirojongens van Weerde, die de Bierfeesten dit jaar al voor de 35ste keer organiseren, was men zich ervan bewust dat zijn komst voor commotie zou zorgen. "De eerste contacten met het management van Boef legden we al in september, lang voor het voorval", zegt Stijn Bauters. "Nadat hij de vrouwen 'kechs' genoemd had, hebben we de lang nagedacht of hij wel nog welkom was bij ons. Maar uiteindelijk verdient iedereen een tweede kans, ook al distantiëren we ons van zijn uitspraken. Die filosofie geldt ook bij een jeugdbeweging. We zijn ervan overtuigd dat hij die tweede kans met beide handen zal grijpen. Gaat hij de komende weken opnieuw in de fout, dan zullen we bekijken wat we nog kunnen doen. Maar we verwachten dat de storm binnenkort gaat liggen. Hij heeft niemand vermoord, hé. Wie Boef liever niet wil zien, kan naar een optreden op ons tweede podium kijken of blijft maar thuis."





(RDK)