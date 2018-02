Binnenkort hinder door wegenwerken 19 februari 2018

Op 1 maart starten de herinrichtingswerken in de Muizenstraat in Zemst. Omdat er geen rioleringswerken worden uitgevoerd, zal de hinder beperkt blijven. Tegelijkertijd zal ter hoogte van het Woonzorghuis een drempelloze oversteekplaats worden aangelegd. Het gemeentebestuur wil zo aandacht besteden aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of ouderen. (WHW)