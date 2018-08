BIN-leden willen van bijdrage af N-VA VOORSTANDER AFSCHAFFING CD&V SPREEKT VAN VERKIEZINGSSTUNT ROBBY DIERICKX

10 augustus 2018

02u34 0 Zemst De vijf buurtinformatienetwerken (BIN) in groot-Zemst vragen het schepencollege om het jaarlijks lidmaatschap van 4 euro af te schaffen. Het zorgt voor een administratieve rompslomp en leden haken erdoor af. N-VA is te vinden voor het voorstel. "Een verkiezingsstunt", vindt CD&V.

"We merken dat leden hun lidmaatschap niet verlengen, omdat ze jaarlijks 4 euro moeten betalen", zegt Patrick De Graeve, hoofdcoördinator van BIN Zemst. "Ze begrijpen niet dat ze geld moeten neertellen om de gemeente te helpen met het terugdringen van het aantal inbraken. In Steenokkerzeel en Kampenhout, de twee andere gemeenten binnen onze politiezone, is zo'n lidmaatschap voor een buurtinformatienetwerk gratis. Dan moet dat hier toch ook kunnen?"





"De administratieve rompslomp voor ons en voor het gemeentepersoneel is bovendien enorm zwaar door de jaarlijkse 4 euro die we moeten betalen", vult Serge Verhaeghe, hoofdcoördinator van het BIN Eppegem, aan. En dus vragen de vijf BIN's het schepencollege om het lidmaatschap voortaan gratis te maken.





Drempel

Schepen voor Veiligheid Dirk Van Roey (N-VA) is alvast voorstander van de afschaffing van de jaarlijkse bijdrage. "Zes jaar geleden waren we pionier in Vlaams-Brabant wat de BIN's betreft", aldus de schepen. "Destijds werd beslist om de leden 4 euro te vragen, waarmee de kosten van zo'n buurtinformatienetwerk voor ongeveer een derde gedekt worden. De rest van de kosten wordt door de gemeente gedragen. Intussen tellen we al vijf BIN's, waarvan in totaal zowat 1.500 gezinnen lid zijn. We willen niet dat die 4 euro een drempel voor inwoners is om zich lid te maken, want elk paar ogen telt om het aantal inbraken terug te dringen. Dat wijzen de cijfers ook uit. In vergelijking met zes jaar geleden tellen we nu jaarlijks honderd inbraken minder. Bovendien kost de opmaak van een factuur voor die BIN-leden de gemeente ook telkens 5 euro aan personeelskosten. Daarom vragen we onze coalitiepartner CD&V om mee in te stemmen om het lidmaatschap vanaf 1 januari gratis te maken."





Burgemeester Bart Coopman (CD&V) wil eerst het advies van de politie afwachten. "Bovendien gaat het hier om een jaarlijkse bijdrage die voor dit jaar al betaald werd, waardoor we eigenlijk pas volgend jaar een beslissing mogen nemen. Omdat het binnenkort verkiezingen zijn, zal het dus pas de volgende bestuursploeg zijn die erover moet beslissen. Daarnaast zal de installatie van BE-Alert, het systeem dat alle burgers bij rampen moet waarschuwen, de gemeentelijke kosten voor de BIN's ook drukken. Dat N-VA dit nu plots lanceert, lijkt me dan ook eerder een verkiezingsstunt."