Bierfeesten verwachten 6.000 bezoekers STORM ROND KOMST OMSTREDEN RAPPER BOEF GAAN LIGGEN ROBBY DIERICKX

03 mei 2018

02u29 1 Zemst In de Ketelveldweg wordt vrijdag en zaterdag de 35ste editie van de Bierfeesten gevierd. De organisatie kwam twee maanden geleden in het oog van de storm terecht toen de omstreden Nederlandse rapper Boef aan de affiche toegevoegd werd. "Maar die storm is gaan liggen", klinkt het.

Al voor de 35ste keer organiseert de oud-leiding van de Chiro van Weerde de Bierfeesten op het festivalterrein aan de Ketelveldweg in de Zemstse deelgemeente. Nooit eerder was er voor aanvang van het festival zoveel commotie. Aanleiding was de aankondiging van de komst van de Nederlander Boef. De rapper kreeg rond de jaarwisseling zowat heel Nederland en Vlaanderen over zich heen nadat hij enkele vrouwen die hem een lift aangeboden hadden 'kechs' - Marokkaans Arabisch voor prostituees - had genoemd. De rapper verontschuldigde zich nadien wel, maar zag dat verschillende optredens van hem geschrapt werden. Toen bekend werd dat organisatie van de Weerdse Bierfeesten de Nederlander wél op de affiche had gezet, ontstond commotie op sociale media.





"Maar die storm is inmiddels gaan liggen", zegt medeorganisator Stijn Bauters. "De rapper heeft zich de voorbije maanden gedragen, dus er is geen reden om zijn optreden te annuleren. Met hem op de affiche trekken we - net als vorig jaar - op zaterdag meer de kaart van de jeugd. Behalve Boef staan ook Woodie Smalls, een van de grootste Belgische hiphoptalenten, SONS, Skyve feat. Eva De Roo en dj F.R.A.N.K. op het podium van de Mainstage. Op de Outdoor dj Stage draaien Omdat Het Kan Soundsystem en Gert V plaatjes en zorgt Yves Deruyter voor een knallende afsluiter."





Maar ook dit jaar beginnen de Weerdse Bierfeesten al op vrijdag om 15 uur met een kindernamiddag. "Aansluitend is er om 17 uur de spaghettislag", gaat Stijn Bauters verder. "De kinderen kunnen zich nadien uitleven op de kinderfuif. Om 20 uur geven we dan weer het startschot van onze traditionele biernacht. Coverbands Magnet en Cookies and Cream zorgen voor de nodige ambiance. Het Mechelse deejaytrio Radio Botanique sluit af."





240 vrijwilligers

Aan het concept van de Bierfeesten wijzigt ook dit jaar niets. Dat de Bierfeesten al aan hun 35ste editie toe zijn, heeft volgens Stijn Bauters veel te maken met de 240 vrijwilligers die elk jaar paraat staan. "Zonder hen zouden we dit alles niet meer georganiseerd krijgen. Kijk maar naar Putrock, het festival in Beringen dat komend weekend haar tiende en laatste editie organiseert omdat er geen opvolging is."





De VIP-tickets voor zaterdag 5 mei zijn uitverkocht. Alle andere tickets zijn nog te koop via www.weerdsebierfeesten.be en in de lokale voorverkooppunten.