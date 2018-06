Bewoners Ons Tehuis Brabant repeteren met harmonie 08 juni 2018

02u50 0

Dertien mensen met een mentale beperking hebben gisteren samen met de muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus Elewijt gerepeteerd. Het gaat om een samenwerking tussen de harmonie en woonzorgcentrum Ons Tehuis Brabant uit Kampenhout. Drie jaar geleden repeteerden de bewoners van het woonzorgcentrum en de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus al een eerste keer samen. "We vernamen dat de bewoners weken later nog over de repetitie nakaartten", zegt Peter Merckx van de harmonie. "Daarom kwam de vraag of we nogmaals samen wilden repeteren. Daar waar er in 2015 zeven mensen van OTB mee repeteerden, waren het er vandaag (gisteren, red.) dertien. Ze konden mee op de trommel slaan of mee dirigeren. Het is leuk om te zien hoe ze opleven tijdens zo'n repetitie." (RDK)