Betonblokken moeten wagens van jaagpad houden Robby Dierickx

24 december 2018

16u20 0 Zemst De nv De Vlaamse Waterweg heeft enkele betonblokken geplaatst op het jaagpad langs de Zenne. Daarmee wil men een einde maken aan de overlast die automobilisten er veroorzaken.

Het jaagpad, dat deel uitmaakt van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel, wordt momenteel verbreed en verhard. Maar ondertussen hebben verschillende automobilisten hun weg gevonden naar de fietsroute. Ze proberen hiermee de drukte in de omgeving te vermijden. Het is echter verboden om met de wagen op het jaagpad te rijden en dus grijpt wegbeheerder De Vlaamse Waterweg in. Zo heeft men – in afwachting van een definitieve oplossing – betonblokken op het jaagpad geplaatst. Op die manier kunnen wagens niet meer door. De betonblokken vallen goed op, zodat er geen aanrijding kan gebeuren. Met deze ingreep wil de wegbeheerder de veiligheid van de fietsers garanderen.