Belgische vlaggetjes en lampjes op 228 graven van gesneuvelden DBS

11 november 2018

11u00 0 Zemst Vrijwilligers hebben opnieuw 228 Belgische vlagjes en LED-lampjes geplaatst op de graven van soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden in Eppegem. Die blijven 48 uur staan, nog tot maandagmiddag.

Het idee kwam van Louis Laeremans en Yves Moerman, die al snel hulp kregen van enkele vrijwilligers. Op de herdenking zaterdag waren zowat 100 mensen aanwezig. Oud-strijders en delegaties van vaderlandslievende verenigingen. Sommigen waren uitgedost als soldaat of verpleegster. Ook enkele doedelzakspelers brachten een eerbetoon. Een replica van een pantserwagen Minerva maakte het plaatje compleet op het militaire kerkhof. Ook een officiële delegatie tekende traditiegetrouw present, daarbij de hoogste Franse generaal bij de NAVO en de ambassadeur van Nieuw-Zeeland.

Het is het vijfde jaar op rij dat er Belgische vlaggetjes op de graven werden geplaatst. “Het is meteen ook de laatste keer dat de herdenking op deze manier gebeurde. We mogen tevreden zijn”, aldus Moerman.

Eppegem en de andere dorpen van fusiegemeente Zemst lagen in augustus en september 1914 in het midden van het strijdgewoel en kregen het zwaar te verduren. Een groot deel van de woningen werd vernield en er vielen heel wat slachtoffers, ook bij de burgerbevolking.

Op de begraafplaats van Eppegem liggen 228 Belgische doden uit de Eerste Wereldoorlog begraven, waarvan er 46 niet meer geïdentificeerd konden worden. De meeste doden zijn in de omgeving van Eppegem gevallen tijdens de Eerste (24-26 augustus 1914) en Tweede (9-13 september 1914) Uitval uit Antwerpen. De sterfdata ‘pieken’ vooral op 24 augustus (44 doden), 26 augustus (54), 27 augustus (13) en 12 september (42). Op de begraafplaats zijn vooral de 2de Jagers te Voet (met 66 doden) en 3de Jagers te Voet (met 96 doden) sterk ‘vertegenwoordigd’.

Op 18 augustus 1914 besliste Koning Albert het Belgisch Leger terug te trekken in de Vesting Antwerpen. Hij zette zijn troepen wel in voor grootscheepse uitvallen uit Antwerpen tegen de langgerekte, zwak verdedigde noordflank van het Duitse leger, om de druk op de Franse en Britse troepen meer zuidwaarts te verlichten.

Drie divisies werden er op uitgestuurd tussen het kanaal van Willebroek en het kanaal Leuven-Dijle. De speerpunt van de aanval richtte zich in de richting van Schiplaken, Elewijt, Houtem, Hofstade, Weerde, Eppegem en Zemst. Weerde, Zemst en Eppegem konden tijdelijk op de vijand veroverd worden, maar de Duitse weerstand bleek uiteindelijk te sterk voor verdere veroveringen. Tijdens hun terugtocht op 26 en 27 augustus leden de Belgen zware verliezen.