Basketinitiaties voor kinderen 02 mei 2018

Basket Groot Zemst organiseert op zondag 6 en zondag 13 mei open trainingen voor kinderen. Spelenderwijs leren ze er dribbelen, shotten en wedstrijdjes spelen. De trainingen voor de 4- en 5-jarigen vinden plaats in de sporthal van Hofstade van 9.30 uur tot 10.45 uur. Voor de 6- en 7-jarigen is dat van 10.45 uur tot 12 uur. Iedereen is welkom, vooraf inschrijven is niet nodig. Surf voor meer info naar basketgrootzemst.be. (EVW)