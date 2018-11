Basket Groot Zemst organiseert quiz Redactie

05 november 2018

Het nieuwe bestuur van Basket Groot Zemst organiseert op vrijdag 30 november een algemene quiz. Teams van vier personen nemen het vanaf 20 uur tegen elkaar op in Gemeentelijke Basisschool De Regenboog in Elewijt. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, mail dus snel naar quiz@basketgrootzemst.be met vermelding van je teamnaam. Je inschrijving is definitief na storting van het inschrijvingsgeld van 20 euro per team.

Meer info op de website en op de Facebookpagina van de club.