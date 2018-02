Bakkerij sluit deuren door geplande wegenwerken JOËLLE PORTNER VREEST GROOT INKOMSTENVERLIES ROBBY DIERICKX

21 februari 2018

02u28 0 Zemst Zeventien jaar lang stond Joëlle Portner (50) in haar Bakkerij Joëlle in de Driesstraat in Elewijt, maar sinds kort blijft de winkel dicht. Oorzaak? De geplande wegenwerken die binnenkort starten in de Driesstraat. "Ik heb dit zeventien jaar met heel veel plezier gedaan, maar op mijn leeftijd heb ik geen zin meer om elke dag te vechten om te overleven wanneer de straat open ligt", klinkt het.

Begin jaren 2000 opende Joëlle Portner haar bakkerij in de Driesstraat in Elewijt. Zelf maakte ze de koffiekoeken en de patisserie, terwijl haar broer voor het verse brood en de pistolets zorgde. Maar korte tijd geleden bleef de deur van de bakkerij dicht. Een weloverwogen beslissing, volgens Joëlle Portner.





"Binnenkort starten ingrijpende wegenwerken wat verderop in de straat en nadien wordt er ook lange tijd voor mijn deur gewerkt", aldus de 50-jarige Joëlle. "In totaal wordt er bijna twee jaar lang gewerkt. Het zal op bepaalde momenten zelfs niet meer mogelijk zijn om onze parking te bereiken. Vijftien jaar geleden - amper twee jaar nadat ik de bakkerij geopend had - lag de straat al eens open en ik herinner me dat ik bijzonder hard moest werken om de inkomstenverliezen te beperken. Ik was toen echter een pak jonger en stond nog aan het begin van mijn bakkersavontuur, maar vandaag ben ik vijftig jaar oud en heb ik geen zin meer op opnieuw te vechten om te overleven. Ik heb er lang over nagedacht, maar de deuren sluiten is de beste optie."





Het is naar eigen zeggen met pijn in het hart dat Joëlle Portner haar bakkersavontuur moet opgeven en ook haar klanten niet langer meer zal bedienen. "Natuurlijk ga ik dit alles missen, maar ik had geen andere keuze. Tijdens een infoavond over de werken werd ik niet echt gesteund door de gemeente. 'Maar uw klanten komen wel met de fiets tijdens de werken', klonk het. Dat geloof ik echter niet. Met de komst van de supermarkten is het sowieso al moeilijker werken, dus tijdens de wegenwerken zouden de klanten gemakshalve elders hun brood halen."





Andere job zoeken

En dus zit er voor Joëlle Portner niets anders op dan ander werk te zoeken. "Ik ben al volop bezig, maar voorlopig is het nog afwachten. Ik hoop dat ik niet te lang thuis zit."





Schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx (N-VA) is ietwat verrast dat de bakkerij de deuren sluit omwille van de wegenwerken.





"Want het is momenteel helemaal nog niet duidelijk wanneer en hoelang er gewerkt zal worden in de Driesstraat", zegt ze. "Binnenkort wordt er een klein maandje gewerkt, maar voor de heraanleg van de straat is er nog geen timing momenteel en er werd zelfs nog geen aannemer aangesteld. Ik denk dan ook dat niet alleen de wegenwerken een reden zijn om te stoppen, maar dat er allicht nog andere oorzaken voor de sluiting zijn."