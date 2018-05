Bacterie vreet letterlijk je auto proper MARK VERTONGEN ONTDEKT EFFICIËNTE MANIER OM WAGEN TE WASSEN ROBBY DIERICKX

01 juni 2018

02u29 0 Zemst De 53-jarige Zemstenaar Mark Vertongen heeft een uiterst efficiënte en snelle manier gevonden om wagens te wassen. Zonder spons of zeemvel, maar met een vuilvretende bacterie. In tien minuten tijd is je wagen kraaknet. Sinds kort is het product te koop.

Al enkele jaren verhuurt Mark Vertongen van Motorhomes Vertongen in de Linterpoortenlaan in Zemst een kampeerwagen. Maar na elke verhuurbeurt moest hij uren schrobben om de mobilhome opnieuw proper te krijgen. Vooral het wegwassen van de gesneuvelde vliegen op het dak en de zone boven de voorruit, bezorgde de Zemstenaar kopzorgen. Met een lange borstel probeerde hij de kampeerwagen kraaknet te krijgen, maar helemaal proper kreeg hij hem nooit. En dus ging Mark op internet op zoek naar een snelle en efficiënte oplossing.





"Ik wist dat de installaties in waterzuiveringsstations met een bepaalde bacterie proper gehouden worden", zegt de Zemstenaar. "Bovendien heb ik enige tijd bij een verffirma gewerkt en ook daar werden bacteriën ingezet om allerlei spullen te reinigen. Op die manier heb ik zelf een product ontwikkeld om wagens te reinigen. Na een lange testperiode is het product - een mix van de bacterie en een bepaalde soort zeep - eindelijk klaar. We hebben het op alle soorten van carrosserie getest en het resultaat is verbluffend."





Blinkt als nieuw

We namen zelf even de proef op de som en lieten onze wagen door Mark benevelen met de vuilvretende bacterie. "We laten het product even intrekken zodat de bacterie al het vuil kan oppeuzelen en spoelen het nadien met een hogedrukreiniger of een tuinslang af", vertelt de Zemstenaar ondertussen. "Er komt geen spons of zeemvel aan te pas." Achteraf zijn we danig onder de indruk. Al het vuil is wel degelijk verdwenen en de wagen blinkt als nieuw. Zelfs het hardnekkige vuil op de velgen is weg. "En dat in amper tien minuten", aldus de fiere uitvinder. "Toch een pak sneller dan een gewone wasbeurt."





Een patent op het product kan Mark Vertongen niet aanvragen. "Ik heb de bacterie namelijk niet uitgevonden, waardoor ook het product niet gepatenteerd kan worden. In principe kan iedereen het maken, maar dan moet je wel de exacte ingrediënten kennen. Ik ben bijzonder tevreden dat ik die na lang zoeken gevonden hebt. Het maakt niet alleen de kuisbeurten van mijn kampeerwagen een pak gemakkelijker, maar ik kan er ook andere mensen mee helpen."





Een fles van vijf liter 'Contactloos Reinigen' kost 12 euro. Met zo'n fles kan een standaardwagen vijf tot zes keer gewassen worden. "Ik verkoop het uitsluitend als reinigingsmiddel voor de wagen, maar het kan ook voor onder meer terrassen, ramen en daken gebruikt worden", besluit de uitvinder.