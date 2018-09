Asfaltstroken in trage wegen 04 september 2018

In de Vekelheidevoetweg (tussen de Vekeputtenweg en de Larestraat) en de buurtweg tussen Vriezenbroek en de Zemstsesteenweg worden de komende weken asfaltstroken aangelegd. In het verleden gebeurde hetzelfde al op enkele druk befietste landbouwwegen en trage wegen om het rijcomfort te verhogen. Het voorbije jaar werden via burgers, gebruikers en het Trage Wegenplan enkele suggesties gedaan om asfaltstroken aan te leggen. Daardoor komen er nu dus op twee plaatsen nieuwe stroken van ongeveer een meter breed bij. (RDK)