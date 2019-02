Anke (22) lijdt aan autisme: “Dankzij fotoshoots staat leven weer op de rails” Jongedame bloeit open voor én achter de camera Robby Dierickx

25 februari 2019

13u54 0 Zemst Door jarenlang met haar autisme gepest te zijn geweest, zat Anke Van Haesendonck heel diep, maar dankzij enkele fotoshoots kan de 22-jarige Zemstse toch opnieuw in de spiegel kijken. Ze is nu zelfs één van de modellen in een reeks die in het teken staat van mensen met een beperking. Van fotograaf Jo de Groote mocht ze daarnaast ook achter de schermen foto’s maken van ‘the making of’.

“Pesters hebben me vijf jaar geleden in een diep dal geduwd”, vertelt de nu 22-jarige Anke Van Haesendonck uit Zemst. “Ze pestten me puur om mijn beperking – ik lijd namelijk aan autisme – en om de pigmentvlekken in mijn nek. Bij een jong meisje komt zo’n zwaar pestgedrag hard aan. Door die moeilijke periode was ik dan ook alle zelfvertrouwen kwijt.”

Om haar zelfvertrouwen terug te vinden, ging Anke Van Haesendonck enkele jaren geleden op zoek naar een fotograaf die haar voor de lens wilde zetten. “Via Facebook kwam ik in contact met Jo de Groote (57), een fotograaf uit Boom. Hij was zelf op zoek naar modellen en ondertussen heb ik in vijf jaar tijd al vijftien fotoshoots met hem gedaan. Met succes, want mijn zelfvertrouwen is helemaal terug. Ik kan eindelijk weer naar mezelf kijken in de spiegel.”

Pesters uit leven gebannen

Wat Anke vijf jaar geleden evenwel niet had durven dromen, is dat ze vandaag deel zou uitmaken van een fotoreeks van Jo de Groote. “Want de fotoshoots die ik de voorbije jaren door Jo liet maken, waren puur voor mezelf om mijn leven opnieuw op de rails te krijgen”, aldus nog de Zemstse. “Maar toen hij me liet weten dat hij van plan was een reeks te maken met mensen met een beperking, heb ik niet geaarzeld. Op die manier kan je bewijzen dat je – ondanks de vele tegenslagen – toch een plaats hebt in deze wereld. Of ik hiermee mijn pesters van antwoord wilde dienen? Helemaal niet. Ik heb hen volledig uit mijn leven gebannen.”

Ondertussen is de reeks zo goed als klaar. Behalve Anke namen ook mensen met borstkanker, een spierziekte en een beenprothese deel. “Omdat ik zelf geïnteresseerd ben in fotografie, mocht ik van Jo ook enkele foto’s achter de schermen maken”, gaat Anke verder. “Hij wilde namelijk ook een ‘making of’ van de fotoshoot. Dat hij me het vertrouwen gaf om die ‘making of’ te maken, heeft er ook mee voor gezorgd dat ik helemaal kon openbloeien.”

De expo van de Boomse fotograaf is van 4 september tot 6 november te bezichtigen in brouwerij Het Anker in Mechelen. Mogelijk verhuist de tentoonstelling nadien naar het AZ Sint-Maarten. Intussen zijn er ook al plannen voor een tweede reeks, waarvoor de eerste gesprekken met potentiële modellen inmiddels afgerond werden. Anke Van Haesendonck zal Jo de Groote in die tweede reeks hoogstwaarschijnlijk opnieuw bijstaan als fotograaf.

Wie meer informatie over het project wilt, kan mailen naar degrootej.16@gmail.com.