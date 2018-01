Al-Ikhlaas moet gebedshuis sluiten 25 januari 2018

02u44 0 Zemst De Stichting Al-Ikhlaas moet haar gebedshuis en educatief centrum in Hofstade sluiten. Dat heeft een rechter beslist. Het schepencollege van Zemst mag haar voorkooprecht gebruiken en moet er sociale woningen in onderbrengen. De Stichting gaat in beroep, al houdt dat de verkoop (voorlopig) niet tegen.

Vijf jaar geleden geraakte bekend dat de Stichting Al-Ikhlaas Mechelen een appartementsgebouw langs de Tervuursesteenweg in Hofstade gekocht had om er een gebedshuis/educatief centrum in onder te brengen. De gemeente zag de komst van de moskee echter niet zitten en wilde haar voorkooprecht gebruiken. Daarmee kan de gemeente de verkoop van een pand verhinderen door het gebouw zelf te kopen, op voorwaarde dat er sociale woningen in ondergebracht worden. De Stichting Al-Ikhlaas trok daarop naar de Raad van State. Die gaf het schepencollege gelijk, maar de verkoper weigerde zijn handtekening onder het verkoopscontract te zetten. Resultaat: het dossier belandde bij de rechtbank van eerste aanleg. En die heeft deze week beslist dat de verkoper zijn pand moet verkopen aan de gemeente. Het gebedshuis moet dus de deuren sluiten.





In beroep

Bij de Stichting Al-Ikhlaas, die de voorbije jaren tal van benefietacties organiseerde om het appartementsgebouw in te richten als gebedshuis en educatief centrum, reageert men kwaad. "We volgen de beslissing van de rechter niet en gaan in beroep", zegt Tijani Bounana. "Ons dossier is sterk genoeg om de beroepsprocedure te winnen. Bovendien hebben we al heel wat tijd en geld in de verbouwing van het pand gestoken, dus we zijn zeker niet van plan om ons zomaar gewonnen te geven."





De vereniging mag dan wel in beroep gaan, toch is de gemeente begin maart automatisch eigenaar van het gebouw (als het schepencollege het vonnis maandagavond betekent). "Nadien zullen we bekijken of we de werken op korte termijn al starten. Daarvoor zullen we met onze advocaat nagaan hoe groot onze slaagkansen in de beroepsprocedure zijn", besluit burgemeester Bart Coopman (CD&V). (RDK)