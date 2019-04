Affiches hangen pas enkele dagen op, maar nu al hakenkruis over Ben Weyts geschilderd Robby Dierickx

18 april 2019

11u55 3 Zemst Pas enkele dagen geleden werden in Vlaams-Brabant de affiches van N-VA voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei opgehangen, maar nu al hebben vandalen het gemunt op Vlaams minister Ben Weyts. In Zemst en Steenokkerzeel kreeg de minister immers een hakenkruis over zijn hoofd geschilderd.

Weyts mag dan wel wat gewend zijn – in 2014 werd zijn campagnewagen in de Beerselse deelgemeente Lot in brand gestoken – toch betreurt hij dat hij ook nu het slachtoffer is van vandalen. “Voor sommigen hoort dit blijkbaar bij de verkiezingscampagne, maar het is natuurlijk volstrekt idioot om mij in verband te brengen met het nationaal-socialisme”, laat Weyts weten. “Het is misschien wel waar dat de jaren 30 er weer zitten aan te komen, maar dat duurt toch nog een jaar of elf.”

Ook voormalig staatssecretaris Theo Francken komt niet ongeschonden uit de eerste campagneweken. Zijn affiche werd in Steenokkerzeel ook beklad. Al hielden de vandalen het daar iets beschaafder en bleef het bij een geschilderde emoticon op de foto van Francken.