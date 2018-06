Abonnementenverkoop Cultuurvonken gestart 11 juni 2018

Vorige week is de online abonnementenverkoop voor een nieuw seizoen van Cultuurvonken gestart. De komende maanden staan onze meer Kamal Kharmach, Stef Bos en Jasper Steverlinck op het podium in Zemst.





Jens Dendoncker

Het is dit jaar al de tiende editie van het culturele programma. Abonnementen kunnen sinds dinsdag aangekocht worden via www.gcdemelkerij.be. Losse tickets voor de dan nog niet uitverkochte voorstellingen gaan op dinsdag 12 juni om 10 uur in verkoop. Voor het jubileumseizoen wist de organisatie opnieuw enkele grote namen te strikken. Kamal Kharmach, Eddy et Les Vedettes, Sven De Leijer, Jasper Steverlinck, Els de Schepper, Isolde Lasoen, Jens Dendoncker en Stef Bos passeren allemaal de revue. De nieuwe komedie 'Stilte we draaien!' staat twee avonden na elkaar geprogrammeerd. Alle Zemstenaren ontvingen ondertussen al de cultuurbrochure met het volledige programma. (RDK)