Aanpassingen in Ambroossteenweg 28 mei 2018

02u39 1

Omdat er voorlopig nog te veel onduidelijkheden zijn over de gewenste verkeerscirculatie in Hofstade centrum, en over mogelijke nevenbestemmingen van het kerkgebouw, werd beslist om de omgeving gefaseerd aan te leggen.





Eerst zal de buitenaanleg van de petanquehal worden uitgevoerd. Ook komt er een parkeerverbod in de Ambroossteenweg, in het deel tussen de Tervuursesteenweg en het begin van de fietspaden. De scholen, de bewoners en de politie melden immers dat er dikwijls hinderlijk wordt geparkeerd op de rijbaan.





(DBS)