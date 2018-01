7.400 euro voor museumpark Sportimonium 02u28 0

De provincie Vlaams-Brabant geeft in totaal 61.800 euro aan negen erfgoedprojecten uit. Ook het Sportimonium in Hofstade krijgt een subsidie. Daar wil men namelijk een museumpark creëren om het sporterfgoed verder te ontsluiten.Er komen twee caravans, sokkels en educatieve panelen. Het museum ontvangt hiervoor 7.400 euro. "Als provincie ondersteunen en stimuleren we met deze subsidies Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. (RDK)