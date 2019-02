60-tal woningen urenlang zonder water na breuk in leiding Robby Dierickx

05 februari 2019

Door een breuk in de waterleiding in de Kerkhoflei in Hofstade zaten zowat zestig gezinnen in diezelfde straat dinsdag een groot deel van de dag zonder water. De politie zette de straat in de voormiddag zelfs een tijdje af omdat er water op het wegdek liep. Dat probleem werd al snel opgelost, maar arbeiders van De Watergroep hadden wel nog uren werk om de herstellingswerken uit te voeren. Pas in de late namiddag was het euvel opgelost. De oorzaak van de breuk in de leiding is nog niet gekend.