60 huwelijkskaarsjes voor Joannes en Maria RDK

15 november 2018

Op 22 november 1958 stapten Joannes ‘Sjakke’ Merckx en Maria ‘Wiske’ Goris in het huwelijksbootje in Berg (Kampenhout). Ze hadden elkaar leren kennen in een spiegeltent op de kermis van Relst. Ondertussen zijn de twee al zestig jaar gelukkig getrouwd en dat was een reden voor een heus feestje. Nu het huwelijk ging Joannes als chauffeur aan de slag, terwijl Wiske voor het huishouden zorgde. Ze moest namelijk twee kinderen opvoeden. Nadien kregen ze ook een kleinzoon. Tegenwoordig gaat het diamanten koppel graag wandelen en op restaurant. Ook genieten ze regelmatig van een puzzelavond.