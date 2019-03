530 boompjes geplant ter compensatie van fietssnelweg Speelbos, hoogstamboomgaard, amfitheater, heuvels en klimbalken moeten voor ‘extra natuur’ zorgen DBS

17u21 0 Zemst Buurtbewoners en de Chiro van Eppegem hebben een nieuw speelbos aangeplant ter compensatie voor de fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde. Die verharding wordt gecompenseerd door de aankoop en ecologische inrichting van een aantal terreinen in de gemeente, zoals vlakbij de chirolokalen langs de Spoorwegstraat. Naast de 530 jonge boompjes die werden geplant is verder ook een speelveld, een hoogstamboomgaard, een amfitheater en heuvels en klimbalken om te ravotten voorzien. Later wordt ook in de Heidestraat ‘extra natuur’ voorzien.

De fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde (F1) via de Zennedijk is een belangrijke fietsverbinding in Zemst en loopt van de brug in Eppegem centrum tot de brug in Zemst. Deze zorgt in de toekomst voor een veilige, vlotte en groene as tussen de steden Vilvoorde en Mechelen en op termijn verder door naar Antwerpen en Brussel. De vier meter groene strook werd daartoe wel verhard maar dat wordt gecompenseerd door de aankoop en ecologische inrichting van een aantal terreinen in de gemeente.

“Eén van deze terreinen is gelegen langsheen de Spoorwegstraat in Eppegem”, zegt Joeri Van den Brande, schepen van leefmilieu. “Chiro Eppegem ligt vlakbij en werd mee ingeschakeld, zowel bij de opmaak van het inrichtingsplan als de uiteindelijke inrichting zelf. Een tweede terrein is gelegen in de omgeving van de Heidestraat in Zemst en zal in een latere fase aan bod komen.”

Regionaal Landschap Brabantse Kouters zorgde samen met de gemeente en de Chiro voor een inrichtingsplan voor het terrein. Voor die realisatie krijgt het project een flinke financiële duw in de rug van de provincie Vlaams-Brabant.

“Dit realiseren in samenwerking met de lokale jeugd, past naadloos in het provinciale beleid waarbij we recreatie maximaal willen koppelen aan natuur”, aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Zo voorzien we een speelveld, een hoogstamboomgaard, een amfitheater en zijn er speelheuvels, klimbalken en een speelbos. Maar uiteraard is de inrichting er ook op gericht om de natuur te ondersteunen. Zo wordt er bij de bloemenweide ook een insectenhotel geplaatst. Het is een relatief groot project, waarvoor we met de provincie Vlaams-Brabant in totaal meer dan 45.000 euro bijdragen (subsidie voor aankoop perceel in de Heidestraat mee inbegrepen, red.).”

De speelheuvels, waterpartijen en amfitheater werden onlangs al door een aannemer aangelegd. Maandag stond de aanleg van het speelbos op het programma. Iedereen was uitgenodigd om samen met de kinderen van de Chiro en de buurtbewoners boompjes te planten. “Want wat is er leuker dan zelf het bos aanplanten waarin alle kinderen nog vele jaren zullen spelen? De aanwezige helpende handen kunnen bovendien aanduiden welke boom ze in de grond hebben gezet. Zo zullen ze de groei van ‘hun’ boom nog lang kunnen opvolgen.”

In totaal werden 530 kleine boompjes geplant. “Er komt volgende week ook nog een houtkant met 300 planten en 21 hoogstamfruitbomen”, aldus nog Van den Brande.