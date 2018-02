45-tal straten uur lang zonder stroom 14 februari 2018

02u44 0 Zemst In Hofstade en Mechelen zaten gistermiddag ruim 1.500 gezinnen een uur lang zonder stroom. Door een probleem aan een middenspanningskabel waren in totaal vijfenveertig straten getroffen.

Iets voor 14 uur kwamen 1.500 gezinnen op de grens van Hofstade met Mechelen zonder stroom te zitten. In Hofstade waren dertig straten getroffen, in Mechelen nog eens vijftien. "Oorzaak was een kortsluiting in een ondergrondse middenspanningskabel", zegt Jean-Pierre Blomme, woordvoerder van Eandis. "De reden van die kortsluiting is momenteel nog niet gekend. We hebben meteen onze ploegen ter plaatse gestuurd en die konden het elektriciteitsnet in de omgeving herschakelen zodat het probleem rond 14.45 uur opgelost was."





Eandis gaat nu op zoek naar de plaats waar de kortsluiting plaatsvond. Daar zal de komende dagen een herstelling uitgevoerd moeten worden. "Maar daar zullen de klanten niets van ondervinden", aldus nog Blomme. "Alleen zij die in de straat wonen waarin de kortsluiting plaatsvond, zullen mogelijk gehinderd worden door de werken in hun straat." (RDK)