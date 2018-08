43ste editie Eppegem Bruist 07 augustus 2018

Op zondag 12 augustus vindt in het centrum van Eppegem de 43ste editie van Eppegem Bruist plaats. Meer dan 140 standhouders tekenen present voor de rommelmarkt, die om 11 uur start. De Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst, de Lady and The Lords en The BurnOut Buddies staan respectievelijk om 14, 16 en 18 uur op het hoofdpodium in het centrum van Eppegem. In de omliggende straten is een hele dag lang allerlei randanimatie. Zo kunnen de kinderen terecht aan de grimeerstand en in het springkasteel, en zijn er tal van spelletjes. Op het groot terras worden natjes en droogjes geserveerd. (RDK)