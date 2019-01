4 euro voor lidmaatschap BIN’s geschrapt Nieuw bestuur maakt meteen komaf met jaarlijkse bijdrage voor leden Buurtinformatienetwerken DBS

24 januari 2019

15u39 0 Zemst Het gemeentebestuur heeft beslist om de 4 euro bijdrage die aan de 1.500 leden van de vijf Buurtinformatienetwerken (BIN’s) werd gevraagd, te schrappen. “De kost voor het innen van deze bijdrage en de administratieve rompslomp staan niet in verhouding tot de baten anderzijds. Leden haakten ook af terwijl elk paar ogen meegenomen zijn om het aantal inbraken terug te dringen.” CD&V en N-VA lagen over de kwestie vorig jaar nog overhoop. Nu CD&V naar de oppositie werd verwezen, duwt N-VA na drie weken dus al haar visie door.

De vijf buurtinformatienetwerken (BIN) in groot-Zemst vroegen het schepencollege vorig jaar al om het jaarlijks lidmaatschap van 4 euro af te schaffen. “Het zorgt voor een administratieve rompslomp en leden haken erdoor af”, luidde het. N-VA was te vinden voor het voorstel maar CD&V sprak van een ‘verkiezingsstunt’ met de nodige wrevel tot gevolg. Drie weken in de nieuwe legislatuur – zonder CD&V – ver, en het lidmaatschap is afgeschaft.

“Tijdens de vorige legislatuur was de gemeente Zemst pionier in Vlaams-Brabant met de oprichting van 5 BIN’s (buurtinformatienetwerken) op zijn grondgebied”, licht Dirk Van Roey (N-VA), bevoegd voor de BIN’s, toe. “Met de 5 BIN’s is ook het ganse grondgebied volledig afgedekt. In totaal tellen de 5 BIN’s momenteel 1.500 aangesloten gezinnen. Dit betekent dat momenteel 1 op 6 gezinnen aangesloten is in Zemst. Het aantal woninginbraken is ook met meer dan 50% gedaald.”

Jaarlijks is er een weerkerende kost van het gebruikte communicatieplatform en dit om sms’en en mails te versturen tussen politie en de aangesloten BIN-leden. “Bij de oprichting van de BIN’s was het eerste jaar van deze communicatiekost gratis. Daarna betaalden leden 4 euro en de gemeente betaalde de overige 2/3de van de jaarlijkse communicatiefactuur.”

Nu is dus beslist om deze 4 euro niet meer aan te rekenen. “De kost voor het innen van deze bijdrage (de opmaak van een factuur voor die BIN-leden kost de gemeente ook telkens 5 euro aan personeelskosten, red.) staan niet in verhouding tot de baten enerzijds. We willen niet dat die 4 euro een drempel voor inwoners is om zich lid te maken, want elk paar ogen telt om het aantal inbraken terug te dringen. Anderzijds rekenen onze buren Kampenhout en Steenokkerzeel van dezelfde politiezone ook geen kosten aan voor BIN-leden. Om deze redenen zal de bijdrage vanaf 2019 niet meer geïnd worden. Onze 1.500 leden zullen net als onze 20 vrijwillige coördinatoren bijzonder verheugd zijn met deze ingreep.”

“Ons bestuur staat als één man achter deze administratieve vereenvoudiging”, vult burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) aan. “De uniformiteit binnen onze veiligheidszone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) betekent een belangrijke stap richting een integrale veiligheidsaanpak voor de ganse politiezone. Als burgemeester kan ik dit enkel verder aanmoedigen.”