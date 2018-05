300 standhouders op 41ste pinksterjaarmarkt 18 mei 2018

In het centrum van Zemst vindt maandag de 41ste pinksterjaarmarkt plaats. In de Brusselsesteenweg, Jacob Jordaenslaan, Schoolstraat, Kloosterstraat en Stationslaan zullen in totaal ruim 300 standhouders staan. Er zijn ook verschillende demo- en infostanden met dieren.





Daarnaast staan verschillende optredens op twee podia gepland. De gemeente voorziet in een shuttledienst om de parkeerproblematiek aan te pakken. De pendelbussen rijden tussen de parking aan de Carrefour en de parking van gemeenschapscentrum De Melkerij. Tussen 8.30 en 15.30 uur rijden de bussen heen en weer. (RDK)