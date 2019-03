225 geïncasseerde goals en zelf maar 10 keer gescoord, maar voetbalmeisjes van FC Zemst Sportief B denken niet aan opgeven Robby Dierickx

20 maart 2019

16u17 0 Zemst 20 wedstrijden gespeeld, alles verloren, amper tien doelpunten gemaakt en al 225 goals geïncasseerd: neen, de dames van FC Zemst Sportief B zijn niet bepaald aan hun beste seizoen bezig. Maar ondanks dat ze bijna elke week een rammeling krijgen, zit de sfeer wel nog steeds snor. “Winnen is niet het belangrijkste, wel het plezier”, aldus de voetbalsters.

Afgelopen weekend kregen de dames van FC Zemst Sportief B dé kans om hun eerste punten van het seizoen te sprokkelen in tweede provinciale B. Rechtstreekse concurrent Eendracht Mazenzele Opwijk C kwam immers op bezoek. Maar de Zemstse vrouwen verloren nipt met 1-2 en blijven daardoor puntenloos onderaan het klassement bengelen. In hun twintig wedstrijden vonden ze slechts tien keer de weg naar het doel, maar incasseerden ze wel maar liefst 225 doelpunten. Dat de damesploeg haast elke week een pandoering van jewelste krijgt, is volgens trainer Jonas Franck evenwel logisch. “Alle speelsters zijn tussen 16 en 18 jaar oud, maar komen sinds dit seizoen in een sterke seniorenreeks uit”, klinkt het. “In het vrouwenvoetbal is er immers geen jeugdreeks meer na de U16, waardoor ze meteen tegen volwassen vrouwen moeten spelen. Daardoor ontmoeten we dit seizoen ook enkele zeer ervaren ploegen, met alle gevolgen van dien.”

22-0, 1-21, 20-0, 18-0 en ga zo maar door. Het lijstje van zware nederlagen is lang, maar dat zorgt er niet voor dat de speelsters in zak en as zitten. Integendeel, de sfeer in de ploeg is nog steeds optimaal, ondanks de vooroorlogse cijfers. “Het gaat de laatste weken dan ook al een pak beter”, zegt rechtsback Katrijn Vanhaecht, die pas 18 werd. “Zo verloren we in het begin van het seizoen nog met 20-0 van leider DVC Eva’s Tienen, terwijl ze ons een maand geleden in de terugronde ‘slechts’ met 0-8 wisten te kloppen. Die progressie zorgt voor een positieve sfeer in de groep. Uiteraard is het niet leuk om elke week met zware cijfers huiswaarts gestuurd te worden en af en toe uitgelachen te worden door de tegenstander, maar we kunnen die nederlagen wel snel vergeten.”

Plezier op het veld

“Winnen is dan ook niet het belangrijkste voor ons”, pikt linksback Kaat Noë (17) in. “We vinden het vooral belangrijk dat we met veel plezier op het veld staan. En dat doen we – ondanks ons desastreus seizoensbegin – nog steeds. Of onze keepster het nog niet beu is om zich elke match ettelijke keren om te moeten draaien? Soms heeft ze het er wel wat moeilijk mee, maar de fout ligt niet bij haar. En ze voelt zich goed in de groep, dat is het voornaamste.”

Ondanks de vele nederlagen staan de meisjes nog elke week met veel goesting op het veld en ook trainer Jonas Franck blijft positief. “Door hun jonge leeftijd leren ze enorm snel bij”, zegt hij. “Volgend jaar wordt er mogelijk een reservecompetitie opgericht met alle Vlaams-Brabantse ploegen die onderaan bengelen en dan maken we toch wat meer kans. Kampioen zullen we misschien niet worden, maar we zullen toch niet meer zo’n pandoeringen krijgen (lacht).”

Komende zaterdag om 11.30 uur gaan de dames van FC Zemst Sportief B in en tegen Miecroob Veltem B opnieuw op zoek naar hun eerste punten.